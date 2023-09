Addio ai seggiolini arancioni, erano quelli di San Siro per Italia 90

E’ iniziato lo smontaggio dei seggiolini del settore distinti dello stadio Picco della Spezia. Più di metà del settore è già stato spogliato e le sedute accumulate all’esterno della Curva Ferrovia in attesa dello smaltimento. Il restyling è stato anticipato dopo una verifica dei tempi tecnici di consegna dei nuovi seggiolini, la scorsa estate l’operazione sembrava dover scattare nel 2024.

Quei vecchi seggiolini, quantomeno quelli arancioni, hanno peraltro una storia non banale. Sono arrivati al Picco nella prima metà degli anni Duemila, gli anni del ritorno in serie B dopo 55 anni, dopo essere stati dismessi dal Comune di Milano per uno dei rettilinei dello stadio “Meazza” di San Siro. Erano stati installati in vista del campionato mondiale Italia 90. Di mezzo c’era stata la partnership del club aquilotto con l’Inter – Moratti era tra gli azionisti – a favorire il contatto e il dono con l’ente meneghino.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com