Agenzia delle Entrate, in Liguria oltre 3mila domande per il maxi concorso da funzionari

Genova. Sono 188.292 in tutta Italia le domande di iscrizione ai due bandi di concorso per funzionari a tempo indeterminato pubblicati dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 27 luglio. Per la Liguria, in particolare, sono pervenute 2.412 domande per l’area delle attività tributarie e altre 759 per i servizi di pubblici immobiliare, alcune delle quali per entrambe le aree.

Allo scadere del termine per le candidature, fissato per le ore 23,59 di lunedì scorso, a livello nazionale sono 129.751 le candidature arrivate per l’area delle attività tributarie e 58.541 per quella dei servizi di pubblicità immobiliare. Sono 44.499 i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione per tutte e due le procedure, che saranno svolte in date diverse per consentire la partecipazione ad entrambe.

