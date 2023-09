Albenga, Distilo firma il decreto e dichiara piazza San Michele sala consiliare: “Chi vuole protestare resti a casa”

Albenga. Tensione alle stelle ad Albenga, dove, a poco più di 24 ore dal suono della campanella che segnerà l’inizio del consiglio comunale straordinario convocato per discutere sull’arrivo dei migranti presso l’ex Anfi di Vadino, arriva un altro (l’ennesimo) colpo di scena.

In mattinata, infatti, il presidente del consiglio comunale ingauno Diego Distilo ha firmato il decreto che dichiara piazza San Michele sala consiliare: “Non stiamo organizzando una manifestazione, ma una semplice forma di democrazia partecipata – spiega Distilo ai microfoni di IVG -. Non ammetterò nessuna forma di protesta, come cori o grida, anche perché quella di domani sarà una normale seduta consiliare e chi vorrà partecipare dovrà rispettare le regole”.

