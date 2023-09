Altri due fine settimana consecutivi con la Sagra del Fungo di Monti

Archiviato il primo fine settimana, la 46esima edizione della Sagra del Fungo di Monti, frazione del Comune di Licciana Nardi, rinnova l’appuntamento anche nei fine settimana del 9 e 10, 16 e 17 settembre. Si tratta di un’ottima occasione per gustare i primi funghi della Lunigiana, preparati secondo le ricette del posto ma oltre a questo non mancheranno altri piatti tipici lunigianesi. L’evento si svolge presso il campo sportivo di via Don Bosco e, oltre al buon cibo, è garantito l’accompagnamento musicale. Gli stand gastronomici, allestiti al coperto, aprono sabato sera a cena e la domenica anche a pranzo. Il paese si trova a circa 5 minuti dal casello autostradale di Aulla. È necessario imboccare la statale della Cisa in direzione Pontremoli e quindi svoltare a destra seguendo le indicazioni per Licciana Nardi.

