Auto rubata, arnesi da scasso e documenti falsi: 35enne arrestato dalla Mobile

Un’auto rubata ad Aulla e parcheggiata vicino alla stazione ferroviaria della Spezia. E’ bastato aspettare che il suo autista arrivasse per rimettere insieme il puzzle. Così la Squadra mobile della Spezia ha incastrato un 35enne, già espulso dall’Italia e poi rientrato illegamente, oggi arrestato per: possesso di documenti contraffatti e violazione dell’ordine di espulsione già eseguito, denunciato per la ricettazione dell’auto rubata e per il possesso di arnesi atti allo scasso.

I fatti risalgono a sabato pomeriggio quando gli agenti della Polizia di Stato ha notato un’auto sospetta e parcheggiata nei pressi di una struttura ricettiva dell’Umbertino. Dai primi accertamenti è emerso che il mezzo, con tanto di chiavi, era stato rubato ad Aulla. I poliziotti hanno atteso e la soluzione è arrivata: a entrare nell’abitacolo un 35enne già noto alle forze dell’ordine. Lui è stato fermato subito, l’automobile aperta ed è spuntato il kit perfetto dello scatto che comprendeva un grosso piede di porco, torce di vario genere, cacciaviti in varia misura, guanti da lavoro e un flessibile.

