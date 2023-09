Calcio/ Coppa Italia Promozione, sconfitta per il Rapallo Ruentes

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE, 1° TURNO ANDATA:

TARROS SARZANESE – RAPALLO RUENTES 2 – 1

RETI: 3° F. Toscano (RR), 43° Barattini (TS, Rig.), 55° Barattini (TS).

ARBITRO: Sig. Alessandro Bresciani di Chiavari.

SPETTATORI: 60 circa.

Esordio stagionale sfortunato per i ragazzi di mister Rossetti al “Miro Luperi” di Sarzana per l’andata del primo turno di Coppa Italia. E stata una partita abbastanza equilibrata, soprattutto nel primo tempo, anche se nella ripresa i padroni di casa sono venuti fuori ed hanno man mano padroneggiato maggiormente il gioco. Ricordiamo che i ruentini lamentavano le assenze di tre titolari quali Andrea Raso (in panchina per onor di firma…), Cafferata e Spaltro.

Eppure la partita sembrava essersi messa subito bene per i bianconeri, che al 3° passano in vantaggio con Flavio Toscano, abile a concludere a rete al volo un cross di Duman, 0-1! Al 12° tiro da lontano di Musetti, palla alta. Al 16° assist di Chavez per Duman, ma il tiro dell’attaccante rapallese è debole e quindi facilmente parato. Al 34° cross da destra di Tonazzini, incornata di Barattini di poco alta. Al 43° rigore per i padroni di casa per evidente fallo di mano in area di un difensore rapallese, dal dischetto si presenta Barattini che spiazza Alesso e segna, 1-1.Duplice fischio del direttore di gara e squadre al riposo.

Nella ripresa sale in cattedra la Tarros Sarzanese, al 47° Tivegna entra in area e il suo tiro viene parato a terra. Al 48° discesa di Tonazzini sulla sinistra, cross per Barattini che cicca la palla clamorosamente.Al 49° da calcio d’angolo un tiro di Tivegna sfiora il palo. E’ il preludio del vantaggio degli spezzini al 55° con Barattini abile a sfruttare un’occasione nata da un errore della difesa bianconera, 2-1. Al 73° da punizione dalla destra, colpo di testa di Trucco che sfiora il palo, peccato…All’85° azione personale di Tivegna che semina quattro avversari e conclude a fil di palo. Dopo cinque minuti di recupero, il direttore di gara sancisce la fine della partita.

Domenica prossima 10 Settembre, inizia il campionato e il Rapallo Ruentes ospiterà alle ore 15.00 al Macera il Don Bosco Spezia, formazione molto quotata che annovera tra le sue file parecchi giocatori quotati come Cuccolo (l’anno scorso 6 gol in Eccellenza nelle file del Forza e Coraggio) e l’ex Nicolò Sbarra. Sarà una partita difficile e i nostri ragazzi dovranno dare il massimo per ottenere dei punti ed iniziare col piede giusto la nuova stagione.

