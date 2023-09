Camogli. Il sindaco: “Lunga vita al Festival della Comunicazione”

Giovedì 7 settembre alle 17 il via alla decima edizione del Festival della Comunicazione di Camogli: una manifestazione di successo che si è imposta a livello nazionale. Col cambio nell’amministrazione comunale, in città ha iniziato a girare la voce che il Festival non si farà più.

“Come ho ribadito nel recente Consiglio comunale del 29 agosto, durante il quale sono state presentate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, l’amministrazione sostiene il Festival della Comunicazione – spiega il sindaco Giovanni Anelli – In nome di una buona collaborazione con chi lo organizza, dopo 10 anni riteniamo che in futuro possa aprirsi maggiormente a dibattiti, confronti, contraddittori e decentrare la programmazione per garantirne la fruibilità anche nelle frazioni”.

» leggi tutto su www.levantenews.it