Chiavari: e’ ufficiale, Andrea è morto per ipotermia

Adesso è ufficiale. Andrea Demattei, 14 anni, il canoista che lo scorso 12 gennaio durante un allenamento era rimasto incastrato con il natante in un tronco d’albero è morto per ipotermia. A stabilirlo la consulenza medico-legale affidata dalla Procura a Francesca Fossati. Il ragazzo è rimasto nell’acqua gelida del fiume Entella “per un tempo certo di 60 minuti e stimato di 90 minuti“. Il decesso è stato determinato “da morte cerebrale conseguente a stato post anossico irreversibile secondario ad arresto cardiaco ipotermico, in paziente vittima di incidente canoistico fluviale“.

