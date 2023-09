Chiavari: “Marinedi – L’uomo e il mare”, il 9 settembre si chiudono le iscrizioni

Dall’ufficio stampa di Calata Ovest

C’è ancora tempo sino a sabato 9 Settembre per inviare le proprie opere alla segreteria del Concorso fotografico “Marinedi Group”, nato dalla collaborazione fra la Marina di Chiavari – Calata Ovest e il gruppo fotografico del DLF chiavarese, che quest’anno giunge alla 2° edizione. Il concorso è articolato in due sezioni: una nazionale intitolata “L’uomo e il mare” e una locale intitolata “Racconta la Marina di Chiavari – Calata Ovest”. L’iniziativa è nata dalla volontà del Gruppo Marinedi di sviluppare la sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale e della tutela del territorio e dalla volontà di collaborare e creare sinergie virtuose con le realtà locali, realizzando progetti non solo legati alla nautica ma che spaziano dalla cultura, alla solidarietà; dalla didattica, alla promozione, concependo i porti come “portali di accesso” sui territori, promuovendo attività finalizzate a incrementare legami fra terra ferma e mare.

