Coppa Italia e Coppa Liguria: verdetti e risultati del weekend

Coppa Italia di Eccellenza

Antipasto di campionato che sembra gettare una luce più equilibrata a un torneo che fino a una manciata di giorni fa sembrava sulla carta poter essere appannaggio di Cairese e Imperia. Gialloblù e nerazzurri sono ancora le favorite – ci mancherebbe – ma devono tenere alta la guardia. I valbormidesi, dopo una gara di andata buona e persa agli sgoccioli, sono andati in difficoltà al De Vincenzi perdendo anche il ritorno contro il Pietra Ligure (2 a 0) e chiudendo in nove uomini. Subito un segnale che nulla sarà facile e se recepito nel modo giusto potrebbe essere una “lezione” arrivata nel momento giusto. All’Imperia, invece, da sciogliere il nodo allenatore dopo l’esonero di Pisano. Le genovesi, soprattutto, stanno a guardare sperando in una “caduta degli dei”. Qui la cronaca di Pietra Ligure vs Cairese.

» leggi tutto su www.ivg.it