Deborah J. Carter in concerto con il trio Corradi, Cidale, Piscitelli

Tutto pronto per l’unica data in Italia della cantante americana Deborah J.Carter . Il concerto si terrà giovedì 14 settembre alle 21.30 all’imbarcadero a Porto Venere. E’ consigliata la prenotazione al numero : +39 388 8560836.

Deborah J. Carter, definita dalla prestigiosa rivista Music Maker “Absolutely Top-Class” e molto apprezzata nella scena jazz mondiale grazie alla sua voce potente e swingante. La cantante, anche compositrice e arrangiatrice, è una delle figure più dinamiche della scena jazz mondiale. Nata negli Stati Uniti, è cresciuta tra le Hawaii e il Giappone, dove ha iniziato a studiare teoria musicale e composizione. Il viaggio è una costante nella vita della vocalist che si esibisce in festival e jazz club jazz d’Europa e Asia, con diverse formazioni da piano duo a grandi orchestre. Il suo primo album, “Scuse me” è stato pubblicato nel 1998. Hanno fatto seguito “Round Moonlight”, nel 2002; “Girl-talking!”, nel 2004; “Blue Notes and Red shoes” nel 2009; “Diggin’ the Duke” nel 2015 e “Daytripper” nel 2016.

Ad accompagnare la cantante americana ci sarà il trio spezzino composto da Leonardo Corradi al piano, Diego Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria . Un trio tutto ligure di grande spessore, grande interplay e legato da un sodalizio artistico che dura da più di dieci anni . Hanno collaborato e suonato con artisti del calibro di Flavio Boltro , Maurizio Giammarco , Marco Ferri , Nico Gori , Massimo Faraó e molti altri. Anche singolarmente, come sideman le soddisfazioni non sono mancate: infatti tra le tante collaborazioni di Cidale si possono citare Massimo Moriconi, Harry Allen, Scott Hamilton , Deborah J.Carter, Gianluca Guidi, Peppe Servillo. La lista è lunga anche per Corradi che vanta collaborazioni da Antonio Sanchez, Rosario Giuliani, Gege Telesforo e da diversi anni collabora con Fred Wesley e Marta High (storici musicisti di James Brown). Diego Piscitelli, ha avuto l’occasione di frequentare seminari con Larry Grenadier, Scott Colley ed Omer Avidal. Tra i vari artisti con i quali ha collaborato e collabora ci sono Tom Kirkpatrick, Adam Pache , Roberto Gatto , Flavio Boltro , Valerio Vantaggio, Maurizio Giammarco e molti altri.

