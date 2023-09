Gelati: “Stiamo lavorando per portare l’acqua Fonteviva anche nei supermercati della provincia spezzina”

“L’azienda ha moltissime opportunità e voglio rilanciarla facendo leva su queste. Ho innanzitutto cercato di sensibilizzare i distributori locali su proporre ‘Fonteviva’ alle attività locali; poi stiamo lavorando con la grande distribuzione per portare il nostro prodotto nei supermercati delle grandi catene, oltreché a Massa-Carrara, anche alla Spezia, Pisa, Lucca e Parma. Qui il marchio è conosciuto ed è più facile chiudere accordi”. Lo ha dichiarato in una intervista a La Voce Apuana il presidente di Evam, l’ingegner Massimo Gelati, riferendosi al marchio di acqua minerale Fonteviva, che dunque potrebbe presto approdare sugli scaffali di tutti i supermercati spezzini.

“In questi sei mesi ho riscontrato più opportunità che criticità in questa azienda”, ha aggiunto Gelati, facendo il punto sul primo semestre di gestione “in concerto con gli altri due membri del consiglio di amministrazione Rossanna Pollina e Paolo Agostini. È la prima volta che lavoro per un’azienda non mia e per questo la gestione è stata improntata con un’etica ancor più attenta perché devo gestire un bene dei cittadini di Massa”. Evam è la società del Comune di Massa delle acque minerali che produce i noti marchi ‘Fonteviva’ e ‘Amorosa’, due acque che arrivano da sorgenti diverse. A queste due acque minerali potrebbe presto aggiungersi il marchio ‘Sette Fontane’, un’altra sorgente del monte Belvedere che arriva già fino allo stabilimento di via Capannelle.

“Stiamo svolgendo l’anno di monitoraggio dei parametri chimico-fisici dell’acqua – spiega Gelati – prima di commercializzarla. Anche quest’acqua, come le altre due, ha un’ottima qualità visto il basso residuo fisso”.

