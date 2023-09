Genoa, Messias punta al rientro dopo la sosta: per la difesa in arrivo la novità Cissè

Genova. Dopo la sconfitta rimediata domenica per mano del Torino, è tempo di tornare al lavoro per la squadra di Alberto Gilardino. Il Genoa infatti, secondo il programma redatto dallo staff tecnico, è pronto a tornare a calcare il campo del “Signorini”. All’appello saranno assenti i nazionali Retegui, De Winter, Vasquez, Dragusin e Puscas.

I rossoblù avranno quasi due settimane di tempo per analizzare punti di forza e debolezze del Napoli, prossima avversaria in campionato. Una delle speranze di Gilardino ed il suo staff, al termine della sosta per le nazionali, è quella poter contare su Messias. Il recupero del fantasista brasiliano, uno dei colpi principali della campagna acquisti estiva del Grifone, sta proseguendo come da programma, motivo per cui si è creata fiducia relativamente al suo recupero.

» leggi tutto su www.genova24.it