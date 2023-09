Giannetti: “Reddito di cittadinanza e definanziamento progetti Pnrr: il Governo danneggia gli spezzini. Peracchini finge ancora che sia tutto a posto?”

“Riprendono i lavori del Consiglio comunale dopo un agosto politicamente intenso, un agosto tragico e violento che ci chiama all’impegno e che ci aiuta a tracciare il percorso secondo alcune priorità. La prima è sicuramente chiedere conto al sindaco di alcune delle scelte compiute dal Governo appena prima della pausa estiva, scelte che avranno pesanti ripercussioni sul nostro Comune e su spezzini e spezzine: parliamo dell’abolizione del Reddito di cittadinanza, ma anche del fatto che molti dei (pochi) interventi che avrebbero dovuto ricevere i finanziamenti dal Pnrr sono stati in realtà definanziati”. Lo afferma in una nota la capo gruppo del Partito democratico, Martina Giannetti, intervenendo in vista della ripresa dei lavori a Palazzo civico.

“L’assessore Brogi, riferendosi ai 2.179 cittadini e cittadine presi in carico dai Servizi sociali che non potranno più beneficiare del reddito di cittadinanza, ai primi di agosto dichiarava che “non dovrebbero esserci problemi fino a dicembre”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com