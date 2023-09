Inceneritore a Cairo, il no di Molinaro: “Avrebbe più senso realizzarlo a Genova, dove si produce una grande quantità di scarto”

Cosseria/Cairo Montenotte. “No ad un inceneritore in Valbormida”, dopo la contrarietà espressa dai sindaci di Cairo e di Carcare, anche il primo cittadino di Cosseria si scaglia contro l’ipotesi di realizzare l’impianto sul territorio valbormidese (si pensa alle aree ex Ferrania oppure ex Comilog). Ipotesi di cui si parla da tempo e che, in base alle dichiarazioni del presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, sembra essere sempre più concreta.

Il prossimo 12 settembre infatti ci sarà un incontro sul tema, anche se la neo presidente dell’Agenzia regionale dei rifiuti, Monica Giuliano, inviata alla calma e sottolinea che nulla è stato ancora deciso. Il timore nell’entroterra rimane però alto.

