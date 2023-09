Lavagna: motociclista 18enne grave, trasportato con Drago al San Martino

E’ accaduto ancora: un incidente tra auto e una due ruote in cui un motociclista riporta traumi gravissimi; tanto da dover ricorrere all’elicottero Drago dei vigili del fuoco, ed essere trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. E successo alle 19 circa in corso Buenos Aires a Lavagna. Sono intervenuti il 118 con l’automedica Tango 2 e la Croce verde di Lavagna. Hanno trattato il paziente, in gravissime condizioni, intubandolo. Il centauro è stato quindi trasferito alla pista di Cogorno dove era in attesa Drago. Sul luogo dell’incidente i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica per accertare anche le responsabilità.

» leggi tutto su www.levantenews.it