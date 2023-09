Lavoro nero e sicurezza, controlli negli autolavaggi della Val di Magra. Sospesa attività

Nell’ambito delle attività di verifica a presidio della legalità nei luoghi di lavoro gli ispettori dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro della Spezia, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro hanno effettuato un controllo a due autolavaggi a mano della Val di Magra. In entrambe le attività sottoposte a verifica, gestite da stranieri con personale extra-Ue, sono emerse numerose irregolarità sia rispetto alla tutela economica e contrattuale dei dipendenti, sia rispetto agli adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Nel primo due due su tre addetti trovati intenti al lavoro uno era completamente sprovvisto di ogni tutela, mentre gli altri due erano contrattualizzati a part-time a fronte di un orario di lavoro superiore. Tutti e tre i lavoratori non avevano ricevuto alcun tipo di formazione e informazione, né avevano effettuato le prescritte visite mediche. Migliore la situazione occupazionale nella seconda impresa di autolavaggio, con sei occupati in regola. Anche in questa sede però gli Ispettori e i militari hanno accertato violazioni in materia di sorveglianza sanitaria. Al termine dei controlli gli ispettori hanno provveduto alla sospensione della prima imprenditoriale per lavoro nero e per la sicurezza, in particolare per la mancanza del DVR (Documento valutazione rischi), oltre all’omessa informazione e formazione e le mancate visite mediche. Entrambi i datori di lavoro sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica, per i reati previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza.

