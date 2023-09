Si è conclusa la due giorni di competizioni nelle quali le Vele d’Epoca hanno gareggiato nel Golfo della Spezia per conquistare due prestigiosi trofei. Prima è arrivata al traguardo Crivizza, (armatrice Ariella Cattai, Skipper Gigi Rolandi) che si è aggiudicata il Trofeo CSSN-AdSPMLO (Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare – Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale). Il secondo posto è stato conquistato da Margaret (armatore Giulio Baldi) che si è aggiudicata il Trofeo Assonautica. Premi sono stato consegnati a tutti i partecipanti. Soddisfazione è stata espressa dagli equipaggi per l’accoglienza ricevuta. Le splendide “signore del mare”, in mostra lungo i moli del porticciolo De Benedetti, hanno attirato un folto gruppo di cittadini e turisti che hanno potuto ammirarle da vicino e soffermarsi sui particolari dello scafo. Un’occasione unica che, nel contempo, ha offerto ai professionisti o semplicemente agli appassionati di fotografia, di ritrarre le barche partecipando alla 3ª Mostra Fotografica “Vele d’epoca alla Morin”.

L’articolo Le “signore del mare” si sfidano nelle acque del Golfo. Vince “Crivizza” proviene da Città della Spezia.

