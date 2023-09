Lite alla bocciofila degenera in zuffa: ferita una donna incinta

Genova. Una lite per questioni economiche che degenera in zuffa, una donna incinta che interviene per dividere i due contendenti e finisce per restare ferita. Attimi di caos, lunedì mattina, alla bocciofila di Sarissola, frazione di Busalla, dove per calmare gli animi sono dovuti intervenire i carabinieri.

Stando a quanto ricostruito, due uomini presenti all’interno della bocciofila hanno iniziato a discutere animatamente e dalle parole sono passati, a un certo punto, alle mani. È stato a quel punto che la donna è intervenuta, provando a dividerli, ma nella concitazione è stata colpita ed è finita a terra.

