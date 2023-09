Lo Spezia passa la palla a Verde: dall’addio per l’estero alla permanenza. Il 99 deve decidere

Dopo la tribuna di Catanzaro, per Daniele Verde ci sono stati altri novanta minuti da spettatore, questa volta dalla panchina nel ko contro il Como. Il numero 99, contro ogni pronostico, è rimasto allo Spezia anche al gong finale del calciomercato italiano, che non significa però che l’attaccante non possa più partire. Dalla Turchia alla Grecia, dove peraltro Verde è già stato in passato, ad Atene, sono diverse le opportunità che potrebbero aprirsi per il ventisettenne napoletano, a cui lo Spezia ha servito la palla e da cui si aspetta presto una decisione definitiva.

Massimiliano Alvini è stato chiaro, così come la società: con la testa giusta Daniele è una risorsa di cui questo Spezia non può fare a meno, ma se il mal di pancia del giocatore continuasse allora la cessione sarebbe l’unica opzione percorribile. Quest’estate Verde avrebbe voluto partire, come diversi compagni ha reputato chiuso il suo ciclo in maglia bianca e la sua ambizione era quella di rimanere in Serie A, che però non è stata interessata a richiamare l’attaccante in categoria. Di fatto, Verde non ha avuto offerte concrete dalla massima serie ed è il motivo per cui, al 4 di settembre, veste ancora la maglia dello Spezia. Ora davanti a lui c’è un bivio: restare e tornare protagonista con una maglia che ha amato e che lo ha saputo amare, o dire addio allo Spezia e all’Italia, sfruttando i prossimi giorni per trovare una soluzione all’estero, entro l’11 settembre in Grecia o entro il 15 in Turchia.

