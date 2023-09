Monterosso alla XXI edizione di Tocatì col Gioco delle Noci

Il Consorzio Turistico 5 Terre di Monterosso al Mare, La Spezia, parteciperà alla XXI edizione di Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, che si terrà dal 14 al 17 settembre 2023 a Verona, con il Gioco delle Noci. Unire l’utile al dilettevole, portando a casa la vittoria goliardica e una delle materie prime indispensabili per un ottimo pesto alla genovese. È così che è nato il Gioco delle Noci, tradizione ludica trasmessa di generazione in generazione dalle donne monterossine. Oggi viene giocato senza limiti di età e bastano pochi elementi: un sacchetto di stoffa, noci, di cui una numerata e che non rimbalzi, chiamata botto e un massimo di 12 giocatrici, tra adulti e bambini, divisi in due gruppi. La Comunità ludica tradizionale Monterossina del Gioco delle Noci mantiene viva questa tradizione ludica nella prima decade di settembre, quando maturano i primi frutti. Al Tocatì, oltre il gioco al Gioco delle Noci, anche la Corsa con la Cannata (Lazio), S’istrumpa (Sardegna), Palla eh (Toscana) e tanti altri giochi sport della tradizione italiana provenienti dalle regioni, Veneto, Puglia, Liguria e Friuli-Venezia Giulia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com