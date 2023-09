Porta Paita, i neo concessionari: “Nuovo capitolo della relazione tra la città e il mare”

“Il 22 luglio scorso è stata formalmente inaugurata una porzione dell’area demaniale della Calata Paita, simbolicamente restituendo alla nostra città un frammento di territorio che affaccia con orgoglio sul Golfo dei Poeti. Questa rinnovata area non solo è un gioiello dal punto di vista architettonico e urbano, ma rappresenta anche un nuovo capitolo nella nostra relazione con il mare. In un’epoca in cui l’interazione tra l’ambiente urbano e la sfera economica riveste un ruolo di fondamentale importanza. Riconosciamo il potenziale ancora inespresso di questa porzione di territorio e ci proponiamo di promuovere un progetto ambizioso che incarni profondamente l’anima sociale della nostra comunità”. Lo dichiarano gli imprenditori del futuro consorzio che andrà a gestire l’area di Porta Paita in seguito all’assegnazione della concessione decisa oggi dalla commissione di gara di Via del Molo.

Il progetto prevede la suddivisione dei manufatti presenti tra diverse attività di ristorazione, commerciali ed espositive, saranno aggiunti 3 piccoli chioschi, destinati a funzionare come info point e punti cassa in condivisione per tutte le attività. L’area di fronte al mare verrà destinata a solarium e ad una zona relax, con l’allestimento di comodi salotti che si affacciano sulla riva del mare. All’interno della piazza, verrà allestito un palco in maniera permanente, pronto per essere utilizzato in base alla programmazione artistica.

