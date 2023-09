Porta Paita, l’area è stata assegnata a un consorzio spezzino: cultura, eventi, commercio e ristorazione sono i cardini del progetto

Finalmente l’area di Porta Paita ha un futuro certo. Si è infatti riunita oggi in seduta pubblica la commissione di gara dell’Autorità di sistema portuale per la fase finale della valutazione delle offerte economiche relative al procedimento di assentimento della concessione demaniale del compendio di quasi 5mila metri di Calata Paita che sarà destinato a uso commerciale, pubblico, ricreativo e sociale.

La commissione nei giorni scorsi aveva già vagliato le offerte tecniche consistenti in un piano di utilizzo e un piano delle manutenzioni per gli spazi di Porta Paita. Al termine dell’esame delle domande presentate è risultata migliore la proposta promossa dal Cat Confcommercio (per conto di un costituendo consorzio) con punti 91,863 su 100, rispetto ai 71,111 punti di Riccardo Donini e 49,129 di BiQuattro – Ceccanti Silvia & c.

Sarà costituito nei prossimi giorni il consorzio che gestirà per i prossimi otto anni l’area di Porta Paita e ne faranno parte Laura Porcile, presidente della sezione Terziario dell’associazione di Via Fontevivo, Martina Riolino, presidente del Gruppo giovani di Fipe Confcommercio, Simone Vezzoni, presidente di Federmoda, e Umberto Bonanni, storico organizzatore di eventi che da anni opera in Toscana e che, dopo aver collaborato a lungo con l’amministrazione comunale spezzina, ha organizzato con successo le ultime estati sarzanesi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com