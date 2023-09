Recco: si accendono le luminarie in onore della Madonna del Suffragio

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

La festa di Nostra Signora del Suffragio è un momento importante per la città di Recco, pronta ad accogliere fedeli e visitatori con le tradizionali luminarie. Questa sera il sindaco Carlo Gandolfo e il rettore del Santuario don Giuseppe Guastavino hanno acceso le luci che adornano la chiesa del Suffragio e le vie circostanti, creando un’atmosfera magica e suggestiva. L’illuminazione è stata affidata alla ditta Verdina, che ha utilizzato impianti a led per garantire un basso impatto ambientale e un elevato risparmio energetico.

“Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per organizzare questa festa, che è un momento di fede, di cultura e di aggregazione per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Gandolfo – invito tutti a partecipare numerosi e a godere della bellezza delle luminarie, che sono un simbolo della nostra tradizione e della nostra devozione”.

Domani inizieranno le attività gastronomiche dei 7 Quartieri cittadini (Bastia, Collodari, Liceto, Ponte, San Martino, Spiaggia, Verzemma, che offriranno ai visitatori menù a tema e spettacoli musicali; apertura stand ore 19.30.

