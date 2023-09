Rigassificatore, primo incontro tra i sindaci: “Progetto con gravi criticità, necessari approfondimenti tecnici”

Savona. Si è tenuto questa sera in Comune a Savona il primo incontro dei Comuni sul progetto del rigassificatore. Erano presenti i Comuni di Savona, Albissola Marina, Carcare, Altare, Bergeggi, Quiliano, nonché la Provincia con il suo vicepresidente. Il sindaco di Albisola Superiore ha fatto sapere che non ha potuto partecipare per ragioni personali, mentre il commissario di Vado, avvertito all’ultimo momento, era impossibilitato a presenziare.

Al termine dell’incontro si è concordato di riferire quanto segue: “Questo incontro è stato importante per tenere il territorio compatto nella valutazione di un progetto che riguarda il territorio sia per la parte a mare sia per la parte a terra. Ribadiamo la non condivisione del metodo utilizzato dalla Regione Liguria che non ha consentito un confronto preliminare con le amministrazioni territoriali e rende questo confronto difficile anche attualmente, visti i tempi molto serrati del procedimento amministrativo”.

» leggi tutto su www.ivg.it