Selezione per le Oss di Coopservice, sindacati: “Una vittoria per i lavoratori che non hanno mai mollato”

Sono stati pubblicati da Asl5 gli orari e i giorni dei colloqui di selezione per l’assunzione delle 33 Oss di Coopservice. I colloqui di selezione si svolgeranno il 2 e il 3 ottobre prossimi presso il Polo Didattico Infermieristico di Via del Canaletto. “Finalmente, una vittoria per i lavoratori che in questi due anni di difficile vertenza non hanno mai mollato, sostenuti passo passo dai sindacati: consideriamo questo ingresso di 33 unità come il primo scaglione, certi che Asl5 potrà attingere ancora dalla graduatoria per completare tutte le assunzioni necessarie”, dicono le segreterie spezzine di FP Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Uil.