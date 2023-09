Sesta Godano: l’attività dell’associazione Mangia Trekking

Dall’associazione sportiva “Mangia trekking”

La 13 Edizione di “Stalle Aperte” è stata caratterizzata da un interessante successo, infatti ha visto la partecipazione di 180 persone circa, di cui tantissimi bambini, e la ricomposizione di una nuova Pro Loco. La manifestazione dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, lo scorso anno ha ripreso l’attività. L’Ente Comunale di Rocchetta Vara avvalendosi del lavoro degli associati del Mangia Trekking ha dato nuovamente vita all’iniziativa, a scopo sportivo-culturale, e per la valorizzazione del territorio. L’attività ha registrato la riapertura e manutenzione, di un percorso sentieristico di circa 10 km, che ha ospitato il giorno 3 settembre 2023 l’evento “Stalle Aperte” . Come rilevato la manifestazione organizzata dall’impegno dell’ente Ente Comunale di Rocchetta di Vara in collaborazione con l’associazione dell’Alpinismo Lento, e la nuova Pro Loco ha visto le Aziende della ricezione Turistica Locale, contribuire ed essere protagoniste anch’esse, infatti hanno organizzato ed offerto, con un piccolo contributo, la degustazione dei diversi prodotti tipici del territorio. Si è trattato in sintesi di un di cammino di alpinismo lento per tutti, con accompagnatori (Bertonati Leonardo, Borio Alessandra, Guerri Giuliano, Menini Emilio, Rebecchi Daniele e coordinatore dell’evento Aleandro Raso) in un area vasta, ricca di pascoli e di una antica pineta, da cui i partecipanti, oltre che degustare, hanno osservato magnifici panorami, animali al pascolo e le diverse coltivazioni ( grano, patate, etc.) Un evento allegro e non agonistico che è iniziato al mattino e si è concluso nel tardo pomeriggio.

