Toti: “Senza civiche torniamo al 35 per cento”. Rosso: “Va bene allargare, ma oltre un certo punto meglio opposizione”

Il rapporto tra partiti e liste civiche è stato il tema di apertura del dibattito “Le idee del centrodestra per la Liguria di domani”, tenutosi ieri sera alla Festa dei patrioti, festa regionale di Fratelli d’Italia organizzata al centro polivalente di Beverino. “Nel 2015, mettendo assieme le tante anime della tradizione che fa capo al centrodestra, abbiamo vinto con il 34 per cento perché gli altri erano divisi – ha detto il presidente Toti -. Già in passato avevamo avuto altri momenti di splendore, e anche in quei casi i partiti del centrodestra erano attorno al 35 per cento. Dal 2015 siamo poi arrivati a valere nelle elezioni comunali e regionali circa il 55 per cento. Come è successo? E’ successo perché un pezzo di opinione pubblica di questo territorio ha sposato un progetto di governo, riconoscendosi nella maggioranza politica che governa questa Regione e comuni come Genova, La Spezia; talvolta ci si riconosce su un marchio di partito, talaltra no. Bucci vince con quasi il 30 per cento di marchi civici, uguale Peracchini e Ponzanelli, Scajola non lo mettiamo in conto, è stato un plebiscito. Viceversa, quando questo mondo non sta nel nostro progetto, riusciamo a perdere”. Per il presidente regionale dunque “i partiti sono imprescindibili per vincere e servono come consenso, come collante e anche come base ideologica nazionale, ma non posiamo perdere quel 25-30 per cento di elettori che votava di là! E noi lo abbiamo catturato su un progetto di governo che è un progetto unitario dei partiti e dei movimenti civici, movimenti civici che ci hanno consentito di arrivare a governare da Sarzana a Ventimiglia, con eccezioni che si contano sulle dita di due mani. Allora è chiaro che se noi vogliamo proseguire a governare la Regione Liguria dobbiamo continuare con grande pazienza a tenere insieme quella che è la forza dei partiti nazionali e tutto quel mondo civico che oggi si riconosce in Toti, Bucci, Peracchini, Ponzanelli, Scajola e così via; perché se noi perdessimo questo mondo torneremmo di colpo al quel 35, 36, 38 per cento che farebbe sì di distruggere quello che abbiamo costruito dal 2015 ad oggi e io a questa cosa non mi presterò mai”. Sottolineando altresì il presidente che “dobbiamo tenere ben presente che abbiamo un pezzo di mondo che oggi nei nostri amministratori si riconosce fino in fondo e che non sempre alle elezioni locali si riconosce nei simboli di partito che magari ha votato tre ore prima a elezioni di altro grado”.

Palla passata poi dal moderatore Diego Pistacchi alla Lega, rappresentata sul palco dal consigliere comunale spezzino ed ex parlamentare Lorenzo Viviani. Rimarcata l’importanza di “capitalizzare il buon lavoro della Regione”, l’esponente del Carroccio ha riconosciuto l’utilità del contributo civico “che magari richiama anche persone che vengono dalla sinistra”, chiedendosi “perché disperdere questo patrimonio?”. Ha quindi proseguito osservando che “però un’altra cosa è giocare sul discorso delle civiche perché i partiti non funzionano. Partiti che sono realtà importanti e dovremmo esserne un po’ più orgogliosi. E l’ideologia, spesso indicata come una cosa sbagliata, è invece ciò che appassiona e fa buttare il cuore oltre l’ostacolo. Per fare un ponte non serve, ma per portare avanti un Paese e una Regione è giusto schierarsi, giusto pensare che siamo diversi rispetto alla sinistra”. Parola poi all’onorevole Matteo Rosso, coordinatore di FdI Liguria. “Il tema delle civiche è molto delicato – ha affermato -. Va bene se servono ad allargare, a recuperare parte di elettorato, a far candidare persone che non si candiderebbero sotto il simbolo di un partito. Ma al tempo stesso non commettiamo l’errore, come abbiamo fatto a Imperia – errore di tutti i nostri partiti -, di accettare un sindaco, Claudio Scajola, che si permette di dire che lascia fuori i partiti dalla sua coalizione, una cosa inaccettabile! Se ogni sindaco in questa regione decide quasi con disprezzo, come se se ne vergognasse, che quando si candida i partiti non li vuole, allora questa non è più la buona lista civica, che invece è quella che porta un contributo insieme ai simboli dei partiti e che di questi riconosce la storia”. Osservato che “le civiche si fermano ai confini del comune o della regione in cui viene proposta” e devono essere “un’aggiunta, mai qualcosa che va contro i partiti”. Rosso ha infine concluso: “Tu Giovanni hai detto «voglio governare sempre, quello che mi importa è questo»: per noi di Fratelli d’Italia però, e Giorgia Meloni ce lo insegna, la coerenza è un valore; non possiamo accettare a qualunque punto… faccio l’esempio del Comune di Genova, dove siamo riusciti ad arrivare a un compromesso con il sindaco Bucci, che stimo molto e ha fatto tantissimo per Genova. Però quando vedo la senatrice Paita che va a braccetto con Bucci, lo abbraccia, gli fa in complimenti, mi viene il sangue al cervello, perché ricordo cosa ha sempre detto la senatrice Paita del centrodestra. E la prima cosa che disse nel dire che avrebbero appoggiato Bucci, fu che non ci doveva essere Fratelli d’Italia, ma è lei che non ci deve essere non noi! Un po’ di coerenza ci vuole. Fino a un certo punto, se serve a governare, va bene, ma oltre un certo limite ci fermiamo, questo sia chiaro; preferiamo stare all’opposizione con i nostri valori da difendere che governare a tutti i costi con gente di cui non condivido nulla, questa da parte di FdI mi sembra una posizione molto chiara”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com