Tragedia in canoa alla foce dell’Entella, la perizia medico-legale: “Andrea Demattei è morto per ipotermia”

Genova. E’ stata l’ipotermia a provocare l’arresto cardiaco che ha ucciso il giovane Andrea Demattei, il 14enne che il 12 gennaio di quest’anno mentre si allenava in canoa alla Foce dell’Entella, era rimasto incastrato con il natante in un tronco d’albero. Andrea rimasto in acqua per oltre un’ora sorretto da uno degli istruttori fino a che i vigili del fuoco non erano riusciti a liberarlo. A chiarirlo la consulenza medico-legale affidata dalla Procura a Francesca Fossati che spiega che il ragazzo è rimasto nell’acqua gelida “per un tempo certo di 60 minuti e stimato di 90 minuti“.

Il ragazzino era rimasto cosciente per lungo tempo, cioè fino a poco prima di essere tirato fuori dall’acqua gelida del torrente ma quando era stato portato a terra era ormai incosciente, in arresto cardiaco. Era stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Gaslini di Genova dove era molto tre giorni dopo. La morte di Demattei, prosegue il medico legale, “è stata determinata da morte cerebrale conseguente a stato post anossico irreversibile secondario ad arresto cardiaco (potermico, in paziente vittimo di incidente canoistico fluviale“.

