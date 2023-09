A Sarzana riprendono i corsi della scuola di danza M.d.c.

Da lunedì 11 Settembre riprenderanno i corsi alla scuola di danza M.D.C. – My Dance Crew con stili hip hop, break dance, danza moderna, disco e tanto altro. Si potranno seguire le lezioni con l’insegnante Melinda Rodosti per il puro piacere di ballare e divertirsi oppure per prepararsi ed affrontare un percorso agonistico.

All’interno del team di Via Posta Vecchia a Sarzana ci sono anche Camilla Meloni insegnante di Disco Dance e Danza Moderna e Bboy J.P. per Break dance

Per informazioni e prenotazioni 3890503805

