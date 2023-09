Un nuovo punto vendita Carrefour è pronto ad aprire i battenti in città. Il supermercato Conad di Piazza Matteotti ha infatti abbassato le serrande per l’ultima volta nei giorni scorsi e dal 1° settembre sono in corso i lavori di trasferimento della merce. Già nei mesi scorsi si erano rincorse voci di chiusura per lo storico supermarket cittadino e in molti avevano segnato il 31 dicembre 2022 come ultimo giorno di attività. Le cose sono andate diversamente, con il marchio bolognese che è rimasto al suo posto per altri 8 mesi, ma ora è davvero scattata l’ora X e nei prossimi giorni l’insegna attuale lascerà spazio a quella del gruppo francese.

La formula è quella del franchising e tutti i dipendenti sono stati salvaguardati: buona parte della dozzina di lavoratori non cambierà posto di lavoro, mentre alcuni, sulla base di un precedente accordo, rimarranno nell’orbita Conad, cambiando solamente punto vendita alle medesime condizioni contrattuali.

Nei prossimi giorni, concluse le operazioni di rimarchiatura e trasformazione degli interni, il supermercato di Piazza Matteotti riaprirà al pubblico.

L’articolo Addio al Conad di Piazza Matteotti: il punto vendita cambia marchio e diventa Carrefour proviene da Città della Spezia.

