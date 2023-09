Aggressione al Galliera: pugno in faccia ad un infermiere del pronto soccorso

Genova. Una nuova aggressione al personale medico si è registrata ieri sera presso il pronto soccorso del Galliera, dove un paziente ha colpito al volto un infermiere dopo una diverbio scaturito per cause ancora da accertare.

Secondo quanto riferito dalla direzione sanitaria dell’ospedale il paziente, andato in escandescenza, avrebbe aggredito una infermiera in turno. In sua difesa è quindi intervenuto un collega, colpito successivamente da un pugno in faccia. L’aggressore è stato poi fermato dagli agenti delle forze dell’ordine.

