Albenga, proseguono i lavori di manutenzione sul territorio: pulizia rio Avarenna e apertura della barra di foce del Centa:

Albenga. Continuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio comunale di Albenga anche inerenti alla pulizia di rii e canali.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Nella giornata di ieri è stato effettuato un importante intervento di pulizia sul rio Avarenna. Ricordo che è in programmazione la pulizia di diversi corsi d’acqua sul territorio, in particolare rio Carenda. Inoltre abbiamo intenzione di continuare anche la pulizia del fiume Centa che purtroppo ha un problema legato alla sua sezione idraulica che, nel corso degli anni, si è sempre più ridotta a causa della sedimentazione di sabbia e ghiaia. A tal proposito ricordo che nei giorni scorsi abbiamo già provveduto a rimuovere la barra di foce dalla sabbia e agevolare in questo modo il deflusso dell’acqua. Per quel che riguarda l’alveo, invece, è necessario precisare che la competenza è regionale. Come Comune non siamo rimasti inerti e abbiamo provveduto ad effettuare i rilievi anche subacquei che sono stati inoltrati a Regione Liguria per la risagomatura del letto del Centa”.

