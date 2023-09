Camogli: il monastero di San Prospero anche luogo di cultura

La bella terrazza che affaccia sul mare del monastero di San Prospero di Camogli, sede dei Benedettini Olivetani, è stata teatro di un interessante incontro culturale incentrato sul libro di Marco Ansaldo “La marcia turca. Istanbul crocevia del mondo” (Marsilio Editore)

Con l’autore, già inviato speciale e la Repubblica per la politica internazionale, vaticanista, analista geopolitico e consigliere scientifico di Limes, hanno dialogato Selim Somer (dirigente d’impresa), Silvio Ferrari (Università di Genova), Sandro Pellegrini (giornalista e storico) stimolati dalle domande poste dal moderatore Fabio Nardi, dell’Associazione dei Giuliano Dalmati. Un’ottima occasione per conoscere, grazie a chi è profondamente esperto del tema Turchia, come lo è Ansaldo, la realtà di un Paese che ha un ruolo chiave nel panorama internazionale e che sta enormemente crescendo.

» leggi tutto su www.levantenews.it