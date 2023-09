Ceriale, Brignoli promuove i suoi dopo la gara di Coppa: “Se continuiamo così potremmo toglierci delle soddisfazioni”

Ceriale. Domenica il Ceriale è riuscito a strappare un buon pareggio su un campo difficile come quello del “Ruffinengo” di Legino. Al rigore di Macagno al 30esimo minuto ha risposto quello messo a segno da Simone Burdisso, penalty siglato quando mancavano cinque minuti al fischio finale.

Per mister Davide Brignoli c’è soddisfazione soprattutto sotto l’aspetto della prestazione: “Si è visto ciò che proviamo in allenamento. Non abbiamo mai mollato, credendo sempre nella possibilità di fare risultato. Sono ragazzi giovani che devono imparare tante cose, però siamo sulla buona strada. Le amichevoli estive sono servite per aiutare l’ambientamento dei tanti nuovi. Dobbiamo crescere ma se continuiamo così ci possiamo togliere delle soddisfazioni”.

