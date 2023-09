Elisoccorso Levante, Natale: “Dopo gennaio e luglio ora si parla di apertura a dicembre”

“Dopo l’enfasi con cui Toti, Gratarola, Giampedrone e gli amministratori locali annunciavano il primo volo decollato dalla base di Luni e dopo l’annunciata riunione risolutrice, che doveva essere a luglio, nulla è successo. L’elisoccorso non decolla ancora dalle basi del Levante. C’erano problemi che non erano stati valutati. Leggerezza o incapacità? Forse il motivo va cercato nell’avvicinarsi della campagna elettorale delle amministrative. Oggi rispondendo a una mia interrogazione, la Giunta regionale dice che potrebbe essere il prossimo dicembre la data giusta. Potrebbe, non c’è più la certezza dello scorso anno”.

“La Giunta brancola nel buio sull’apertura dell’elisoccorso a Levante e snocciola date senza vera contezza dei tempi necessari per attivarlo. Se la data di fine anno annunciata dall’assessore sarà rispettata, saremo soddisfati, ma temiamo che sia l’ennesimo annuncio che arriva in aula o via comunicato, che non diventerà realtà. I tempi sono troppo stretti e pensiamo che anche questa volta le aspettative saranno disattese”.

