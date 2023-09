In Liguria ancora una settimana di caldo torrido: “Sarà anomalo ma non insopportabile”

Genova. Se qualcuno si sta chiedendo quando finirà il caldo estivo tornato in gran spolvero dopo la breve (ma intensa) parentesi autunnale, conviene portare pazienza: l’anticiclone africano garantirà anche in Liguria temperature sopra la media stagionale almeno per tutta questa settimana, probabilmente fino alla metà di settembre. Un prolungamento della bella stagione al quale ormai siamo abituati, ma che arriva a breve distanza dall’ultima asfissiante ondata di calore. Questa volta, tuttavia, il disagio sarà più contenuto.

“In questi giorni si registrano record di temperatura in quota per il mese di settembre – spiega Daniele Laiosa, meteorologo e presidente dell’associazione Limet -. Lo zero termico sopra i 5mila metri in questo periodo è un chiaro segno di anomalia, ma rispetto all’ondata massiva di fine agosto verrà percepita diversamente. Il merito è delle correnti da nord-est, richiamate dalla depressione sul Mar Ionio, che danno quasi una sensazione di freschezza anche se i valori diurni che si registrano sugli Appennini sono di 4-5 gradi superiori alla media, tipici dell’estate piena”.

» leggi tutto su www.genova24.it