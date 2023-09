Inceneritore in Valbormida, WWF: “Altra mazzata alla sostenibilità ambientale”

In merito all’ipotesi di realizzare un inceneritore o termovalorizzatore nelle ex aree industriali della Valbormida, le condivisibili contrarietà espresse dagli amministratori locali, le incomprensibili proposte del presidente della Provincia di Savona nonché in ultimo le ipotesi definite “premature” della Commissaria della neo Agenzia Regionale dei Rifiuti, il WWF vuole ricordare a tutti gli amministratori interessati che il vigente Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche 2021-2026 aggiornato ed approvato lo scorso anno in Consiglio regionale, non prevede la realizzazione sul proprio territorio regionale, di impianti di incenerimento”.

Lo afferma l’associazione che si unisce al coro di contrarietà rispetto ad un nuovo possibile impianto per la gestione dei rifiuti.

