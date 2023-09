Incidente in porto, sequestrata l’area del cantiere: operaio ancora in prognosi riservata

Genova. E’ ancora in prognosi riservata Pietro Greco, l’operaio di 67 anni rimasto vittima ieri pomeriggio di un brutto incidente sul lavoro all’interno del cantiere di rifacimento dello scalo ferroviario di Calata Bettolo.

L’uomo è stato travolto da un new jersey dotato di rete da cantiere in fase di movimentazione. Nella caduta Greco ha battuto violentemente la testa a terra, procurandosi un grave trauma cranico. Dopo essere stato intubato, incosciente, è stato poi trasportato al San Martino di Genova, dove lo staff medico non ha ancora sciolto la prognosi, continuando nella valutazione del danno.

» leggi tutto su www.genova24.it