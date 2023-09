La Regione risponde a Ugolini: “Concessione a Gnl Italia in linea con il Prp”

“In merito all’interrogazione presentata dal consigliere pentastellato Ugolini, la Giunta regionale specifica che quanto sostenuto in aula risulta errato in quanto il luogo oggetto dell’interrogazione è destinato al progetto di ampliamento del Terminal del Golfo per lo svolgimento di operazioni portuali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 84 del 1994”. Si legge in una nota di Regione Liguria che prosegue: “Si ribadisce inoltre come l’area a cui si riferisce il consigliere Ugolini sia contigua a quella considerata che è, effettivamente, già stata oggetto degli interventi di riconversione allo scopo diportistico e turistico secondo le previsioni del Piano Regolatore Portuale, nonché a essere funzionale alle attività artigianali del settore cantieristico della retrostante darsena Pagliari”.

“Proprio per mantenere l’aderenza sia alla destinazione d’uso delle aree in questione, sia agli impegni assunti con il terminalista “Terminal del Golfo”, l’atto di concessione prevede che, non appena il terminal sia in grado di procedere all’effettuazione dei lavori, Gnl Italia debba essere delocalizzato in altro spazio portuale – conclude la nota -. Allo stato, tale spazio viene indicato nel cosiddetto “solettone” in via di costruzione fra il terminal Ravano e lo stesso terminal del Golfo, lato Ovest, in aree destinate al traffico commerciale. La concessione a Gnl Italia, che peraltro non prevede installazioni di difficile rimozione che alterino in via sostanziale l’attuale stato dei luoghi, risulta essere completamente in linea con le attuali previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale, senza quindi comportare alcuna variazione e/o adeguamento tecnico funzionale”.

