Loano, ultimati i lavori di manutenzione della Rp Ramella

Loano. Si sono conclusi nei giorni scorsi alcuni interventi di manutenzione alla residenza protetta Ramella di via Stella a Loano.

“La maggior parte dei lavori – spiegano il sindaco Luca Lettieri ed il vice sindaco con delega alla Rp Gianluigi Bocchio – ha riguardato il terrazzo che affaccia su via Damiano Chiesa: è stata rifatta la facciata, che risultava particolarmente ammalorata; è stata rifatta l’impermeabilizzazione ed è stata posata una nuova pavimentazione; la ringhiere sono state sostituite con nuovi parapetti in alluminio, materiale che riduce i costi di manutenzione e non richiede interventi di verniciatura periodica”.

