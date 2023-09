Migranti, a Genova mancano oltre 400 posti per minori non accompagnati

Genova. L’accoglienza dei migranti in Liguria diventa il tema centrale del primo consiglio comunale dopo la pausa estiva. La questione è stata affrontata sotto forma di un’interrogazione presentata all’assessora alle politiche sociali, Lorenza Rosso, che ha confermato che a oggi mancano oltre 400 posti letto per ospitare, in particolare, i minori stranieri non accompagnati.

In Liguria, al 4 settembre, i minori non accompagnati erano infatti circa 600, contro i 183 posti garantiti nelle strutture. Un evidente carenza di cui il Comune è ben consapevole, e che ha spinto la Prefettura, ad agosto, a pubblicare un bando per l’individuazione di operatori cui affidare il servizio di accoglienza in strutture ricettive nel territorio della città metropolitana di Genova. Il bando scade il 10 settembre, ed è finalizzato a ricavare 50 posti per un periodo di 6 mesi. Valore massimo dell’appalto, 655.200 euro, con una cifra a minore stimata in 60 euro al giorno. Anche se si facessero avanti operatori, comunque, mancherebbero ancora centinaia di posti per accogliere la totalità dei minori presenti sul territorio.

