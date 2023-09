Migranti ad Albenga, appello del vescovo: “E’ un problema così enorme da dover mettere in piedi una situazione del genere?”

Albenga. Il clima intorno alla vicenda della convocazione in piazza San Michele di un consiglio comunale straordinario, convocato dal presidente Diego Distilo, con all’ordine del giorno la vicenda migranti ospitati presso l’ex sede Anfi, si sta surriscaldando, sta provocando tensione e molti colpi di scena. Il consiglio sarà ospitato in piazza o nell’aula del consiglio comunale a Palazzo civico?

In questo clima di incertezza e confusione IVG.it ha sentito le opinioni in merito del vescovo Guglielmo Borghetti che commenta così: “Personalmente, e parlo da cittadino normale, al di là degli schieramenti politici, da uomo normale, mi sembra una situazione semplice da affrontare, non vedo la drammaticità, la loro presenza ha il carattere della transitorietà, sono 13 poveri disgraziati e questo fatto non produce nessun problema alla cittadinanza. Ho letto della convocazione in piazza , la trovo una cosa singolare, anche se non giudico”.

