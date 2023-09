Mondini: “Amministrazione individui sede migliore per l’accoglienza dei migranti”

Dopodomani, giovedì 7 settembre, alle ore 17.00 alla Sala Pozzoli, alla ex Vaccari, il Consiglio comunale di Santo Stefano si riunirà in via straordinaria per discutere dell’ubicazione del centro di accoglienza migranti, tema di cui si è dibattuto non poco in queste settimane, e in merito al quale il consigliere comunale Luciano Mondini, capogruppo di Salute e Ambiente, informa di aver presentato in questi giorni un’interrogazione a risposta scritta, che da un lato pone una serie di quesiti in termini di “sicurezza sanitaria reciproca (sia dei migranti e sia dei bambini dell’asilo)”, si legge, sia in materia di destinazione d’uso dei locali individuati; locali, premette l’interrogazione di Mondini menzionando lo schema di contratto di comodato d’uso, individuati nell’immobile di Via Marconi, dell’Istituto Maria Ausiliatrice; “in locali adiacenti ai suddetti appartamenti che il Comune intende utilizzare come centro di accoglienza migranti – osserva Mondini -, è operativa una classe dell’asilo. I migranti accolti sono costituiti da madri e bambini. Attualmente le due zone (quella che il Comune intende adibire ad accoglienza migranti e quella dove opera l’asilo) sono separate da una porta chiusa a chiave”.

Posti gli interrogativi, Mondini conclude affermando che “sia in qualità di cattolico osservante e sia in qualità di fisico medico, fedele alla missione di tutela della salute e di contrasto alle disuguaglianze (vedi codice deontologico medico), con questa interrogazione intendo anzitutto farmi portatore di un messaggio di corretta informazione e desidero contribuire a diffondere quello spirito di accoglienza e di equità sociale sola garanzia di benessere e salute per tutti. Detto questo, anche alla luce di quanto sopra riportato, ho sentito il dovere di puntualizzare alcuni aspetti che, a mio avviso, rendono la scelta di collocare i migranti in un asilo quanto meno inopportuna, dato che, a parità di luogo, abbiamo a che fare con due finalità completamente diverse. Aldilà dell’interrogazione, l’auspicio è che questa amministrazione possa individuare una sede migliore per l’accoglienza dei migranti”.

