Pomeriggio di novità in casa Spezia, dove nella cornice di ‘Terre di Luni’ ad Ameglia, si è tenuta la conferenza di presentazione di Andrea Gazzoli, il nuovo AD del club ligure. “È un piacere introdurre Andrea Gazzoli come nostro nuovo CEO. Penso possa farci crescere come club, è importante per noi avere un CEO che sia qui in città, che possa supervisionare, comunicare la visione del club e che possa farci crescere al fianco dei nostri tifosi”, spiega il presidente Philip Platek. “Non è cambiato molto a livello di struttura del club: la parte sportiva sarà subordinata ad Eduardo Macìa, Gazzoli, che ha un solido background finanziario, pensiamo sia la persona giusta per seguire aspetti specifici ed investimenti, come ad esempio le ristrutturazioni dello stadio Alberto Picco”, prosegue il numero uno spezzino.

Prende poi la parola il nuovo AD dello Spezia Gazzoli, che subito si collega al tema stadio Picco, per cui si è tenuto il sopralluogo pochi giorni fa: “Il lavoro è quotidiano internamente. Lazzini arriva al Picco ogni giorno, anche prima di me. Il lavoro è impegnativo, ha portato via risorse di tempi e risorse finanziarie, che costano oltre 8 milioni di investimenti al club. Quando lavori su impianti vecchi si può arrivare ad alcuni ritardi, ma stiamo lavorando, anche questa mattina ci siamo riuniti per arrivare all’8 ottobre ed essere dentro al Picco”. Poi sul rapporto con l’area sportiva: “Ho conosciuto il responsabile Macia alla Fiorentina per contatti che abbiamo avuto. Ho conosciuto Stefano Melissano per l’operazione con Esposito in gennaio e li ritengo due ottimi professionisti di respiro importante. Ci vuole pazienza, la squadra va costruita con tempo”.

L’articolo Platek conferma l’area sportiva e introduce Gazzoli: “Importante avere uno come lui in città” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com