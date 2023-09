Arpal ha esaminato i campioni di acqua di mare prelevati a Rapallo e ha rilevato la balneabilità dell’intero golfo ed in particolare in zona scogliera, alla foce del Boate dove, dopo il violento nubifragio dei giorni scorsi, era stata rilevata la presenza di batteri. Il sindaco Carlo Bagnasco ha così firmato un’ordinanza che revoca quella precedente di divieto. In tutto il litorale cittadino vi è la possibilità di fare il bagno.

