Rigassificatore, Nasuti ribatte a Toti. E nasce il nuovo coordinamento contro il progetto

Vado Ligure. La querelle sul nuovo rigassificatore nel savonese continua a tenere banco nel dibattito politico e amministrativo, un progetto sul quale si è alzato un forte muro di contrarietà espresso a vari livelli, con alcuni distinguo, invece, sulla necessità di modifiche progettuali e di un confronto tecnico permanente con il territorio.

A tenere alta la tensione lo scontro tra alcuni sindaci e il governatore e commissario Giovanni Toti. Oggi il nuovo chiarimento del presidente della Regione, ma a stretto giro è arrivato l’intervento di un altro amministratore locale, Gianluca Nasuti, primo cittadino di Albissola Marina: “Spiace constatare che il presidente toti non abbia colto il significato della decisione dei sindaci del comprensorio savonese di costituire un tavolo permanente per affrontare il tema del rigassificatore derubricandola ad un incontro di 4 amici al bar. Spiace ancor di più che non venga colta l’esigenza di un territorio di affrontare problemi e questioni complesse come comprensorio e non come singoli comuni più o meno interessati”.

