Rigassificatore, Olivieri punzecchia Russo e i sindaci: “Ero assente alla riunione perché non formalmente invitato”

Savona. La gestione della vicenda rigassificatore rischia di diventare un nuovo terreno di scontro tra il sindaco di Savona Marco Russo e il presidente della provincia Pierangelo Olivieri. Una storia, la loro, da “c’eravamo tanto amati”: prima la decisione di allearsi alle elezioni provinciali (quando Russo aveva vacillato ipotizzando di appoggiare invece l’altro candidato, il sindaco di Borghetto Pierangelo Olivieri), poi lo scontro dovuto alla mancata sostituzione della segretaria generale Nadia Colangelo con la figura suggerita da Russo (Lucia Bacciu). A seguire scaramucce assortite ma, finora, sempre entro il livello di guardia.

Fino a ieri, quando all’incontro sul rigassificatore tra i sindaci del territorio è stato presente il vicepresidente della Provincia, Massimo Niero, guardacaso del Pd come Russo e molti dei presenti, e non il presidente Olivieri, che invece milita nelle fila di Giovanni Toti. Un’assenza che non è passata inosservata, e che ha permesso al presidente della Regione di bollare il vertice come una riunione tra “quattro amici del Pd”.

