Rigassificatore, Toti: “Giusto chiarire i dubbi, ma non ha senso soffiare sulle paure dei cittadini”

Savona/Vado Ligure. “Chiarire i dubbi è giusto, soffiare sul vento delle paure dei cittadini non ha senso e non ha dignità che lo facciano partiti che hanno governato e che ambiscono a governare”. Lo ha ribadito il presidente di Regione Liguria e commisario per il rigassificatore Giovanni Toti.

L’impianto è al centro delle polemiche di partiti politici e imprese del territorio, oltre che di centinaia di cittadini. La nave rigassificatrice si sposterà dal porto di Piombino (dove si trova ora) al largo della costa savonese (2,8 chilometri dal capoluogo e 4 km da Vado Ligure).

