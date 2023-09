Salvador Allende, a cinquant’anni dalla morte serie di eventi commemorativi a Genova

Genova. 50 anni fa, l’11 settembre 1973, il Cile veniva sconvolto dal golpe militare di Augusto Pinochet, arrivato a prendere il potere spodestando il presidente eletto Salvator Allende, grazie all’appoggio degli Stati Uniti d’America. Un colpo di stato che diede il via ad una delle più feroci dittature del Novecento e che interruppe decenni di vita democratica del paese.

Durante l’assedio e la successiva presa del Palacio de La Moneda, Allende morì in circostanze che rimasero a lungo oscure e solo in seguito si attribuì la sua morte a un suicidio, dopo un ultimo discorso alla radio, in cui affermò: “È possibile che ci annientino, ma il domani apparterrà al popolo, apparterrà ai lavoratori. L’umanità avanza verso la conquista di una vita migliore. Lavoratori della mia Patria, ho fede nel Cile e nel suo destino. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che, più prima che poi, si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l’uomo libero, per costruire una società migliore”.

